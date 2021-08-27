Под Пермью потерпел крушение бомбардировщик ВКС России - источник

Сегодня вечером под Пермью разбился бомбардировщик Су-24 – он потерпел крушение сразу после взлета, - сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет Су-24 садился в Пермь на дозаправку. После взлета через несколько минут он потерпел крушение", - цитирует собеседника ТАСС.

В ЦВО подтвердили информацию о крушении самолета, добавив, что летчики катапультровались, сейчас в Пермском крае ведутся их поиски.