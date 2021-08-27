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"Актобе" усилился нападающим из Украины

&quot;Актобе&quot; усилился нападающим из Украины

Казахстанский футбольный клуб "Актобе" подписал контракт с украинским нападающим Виталием Балашовым. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице клуба в соцсети "ВКонтакте".

Последним клубом 30-летнего форварда был карагандинский "Шахтер", в составе которого провел 7 матчей, отметившись в них одним забитым мячом. и забил один гол.

Напомним, Алексей Балашов ранее защищал цвета одесского "Черноморца", "Вислы" (Польша), "Милсами" (Молдова) и "Тамбова" (Россия).

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