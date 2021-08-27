В Тбилиси приостановят работу полевого госпиталя

Полевой госпиталь в олимпийском городке в Тбилиси приостанавит работу с 28 августа, сообщил координатор госпиталя Реваз Кучухидзе.

В настоящее время в госпитале находятся 34 инфицированных пациента. Всех их переведут в другие клиники сообщает "Спутник-Грузия, сообщает "Спутник-Грузия".

На сегодняшний день в столице Грузии функционируют полевые госпитали в олимпийском городке, Самгори и на улице Кавтарадзе.

Ранее в Минздраве заявили, что полевые госпитали будут использованы только в крайних случаях.

Впервые полевой госпиталь, где принимают пациентов средней тяжести, начал прием 18 августа. На его обустройство было потрачено $48,6 тысяч.