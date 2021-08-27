Россиянам пообещали теплое и солнечное окончание лета

В последние дни лета почти на всей территории европейской части России ожидается теплая и солнечная погода. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центра погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, 28-29 августа в Москве будет переменная облачность без осадков. Температура составит плюс 21-24 градуса.

В Мурманске воздух прогреется до плюс 10-12 градусов, в Архангельске и Сыктывкаре - до плюс 16 градусов, в Вологде - до плюс 18 градусов. Осадков не ожидается.

В Курске будет до плюс 25-27 градусов, в Воронеже - до плюс 29 градусов.

В Поволжье ожидается комфортная погода. В большинстве городов прогнозируется до 18-20 градусов тепла, а в Уфе, Казани, Саранске и Пензе - до 22 градусов.

Синоптики отмечают, что на юг России продолжит поступать теплый средиземноморский воздух, который прогреется до 33-36 градусов. В Омске ожидается до плюс 20 градусов, в Новосибирске - до плюс 27. На юге Дальнего Востока местами пройдут дожди, которые принесет циклон из Китая. Во Владивостоке температура составит 26 градусов тепла, в Хабаровске – 20 градусов.