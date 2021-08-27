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Новая дамба защитит Крым от подтоплений

Новая дамба защитит Крым от подтоплений

Под Керчью на востоке Крыма появилась дамба, которая поможет минимизировать негативные последствия паводков, рассказал в пятницу председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.

"Для недопущения последующих подтоплений возведена дамба, которая позволит исключить большой приток дождевой воды в реку Булганак и минимизировать негативные последствия, защитить жизнь и имущество людей. Ожидаем, что в Керчи и Ленинском районе таких серьезных подтоплений больше не будет", - заявил он, приводит слова пресс-служба.

Дамба возведена возле села Бондаренково, длина сооружения - 45 м, ширина по основанию - 8 м, на гребне - 4 м.

Строительство дамбы велось в круглосуточном режиме.

 

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Вестник Кавказа

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