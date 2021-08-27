Грузия бьет рекорды по экспорту персиков

Грузия с 1 мая экспортировала 28,7 тыс тонн персиков и нектаринов на сумму $26,1 млн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны.

По данным ведомства, объемы экспорта фруктов на 25% (5,7 тыс тонн) превышают показатели за аналогичный период 2020 года. Помимо этого, стоимость экспорта выросла на 36% ($6,9 млн).

Стоит отметить, что 18,9 тыс тонн фруктов Грузия вывезла в Россию. На втором и третьем местах по количеству персиков Армения (8 156 тонн) и Украина (768 тонн). В небольшом количестве фрукты вывезли в Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Молдову, Польшу и Словению.