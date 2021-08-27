В суд Махачкалы направлено дело о хищении бюджетных средств

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая подозревается в мошенничестве, направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

По версии обвинения, с августа по декабрь 2019 года женщина, работая специалистом финансово-экономического отдела ГКУ РД "Центр обеспечения деятельности по гражданской обороне, защите населения и территории Дагестана от чрезвычайных ситуаций", похитила более 70 тыс рублей путем неправомерного зачисления бюджетных средств на свой банковский счет, а также счета иных лиц.

"Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Обвиняемая вину признала, частично возместила причиненный ущерб на сумму 300 тыс рублей", – сказано в сообщении.

Отмечается, что дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.