После ухода США "Талибан" столкнется с угрозой ИГ

За несколько дней до окончательного ухода войск США в аэропорту Кабула произошел страшный теракт. Погибли больше ста человек, свыше тысячи ранены. Почему это стало возможным, и о чем говорит это нападение?

Итак, вечером 26 августа около 18:00 по местному времени у аэропорта Кабула был совершен двойной теракт – сначала у здания аэропорта, затем около отеля Барон. Террористы подгадали нужный момент. Из-за того, что "Талибан" (запрещенное в РФ движение) захватил власть, тысячи людей ломятся в воздушную гавань столицы Афганистана втору неделю подряд, чтобы на иностранных самолетах покинуть родину. Люди спят и едят прямо на земле под палящим солнцем. В первые дни после взятия талибами Кабула многим удалось прорваться на территорию аэропорта. Но сейчас это почти невозможно. Талибы перекрыли дороги, а охраняющие аэропорт американцы пускают туда людей строго по бумагам. По одному. Из-за этого здесь образовалась многотысячная толпа.

Ввиду большой концентрации людей даже небольшой взрыв приводит к большим жертвам. Именно на это и делали ставку боевики "Исламского государства Хоросан" (ответвление запрещенной в РФ организации ИГИЛ), которые взяли на себя ответственность за теракты. Чтобы понять, причину теракта, разберем вкратце, что из себя представляет данная структура. "Исламское государство Хорасана" – террористическая организация, созданная в 2015 году на волне прихода ИГИЛ к власти в Сирии и Ираке. Фактически, это филиал ИГ в Афганистане. Их оплотом считаются северные и северо-восточные деревенские районы страны. Еще три года назад их насчитывалось до 2000 боевиков. Свои силы они черпали за счет вербовки отколовшихся от талибов террористов. Костяк "Исламского государства Хоросан" состоит, в основном, из граждан Афганистана и Пакистана, а ее мелкие группы происходят из местных таджиков и узбеков, проживающих в Кундузе и Бадахшане.

Согласно индексу Института экономики и мира, это одна из четырех самых опасных террористических организаций. Основная деятельность этой структуры – вербовка сторонников из других террористических групп и крупномасштабные теракты. Они не раз обезглавливали иностранных журналистов, казнили представителей национальных и религиозных меньшинств Афганистана – хазарейцев и шиитов. За последние пару лет под атаками американских и афганских военных местные игиловцы были разгромлены. Однако, учитывая, что в стране сосредоточены до 10 тыс иностранных боевиков, они всегда могут пополнить силы.

Сейчас США уходят, талибы пытаются выстроить власть. Этот переходный период может стать шансом для ИГ, чтобы напомнить о себе и даже захватить территории. По данным эксперта авторитетной американской Академии Вест-Поинт Амиры Ядун, "Исламское государство Хоросан" поставило цель утвердиться в качестве ведущей экстремистской организации в регионе. Причем в отличие от талибов ИГХ не ограничивается территорией Афганистана, а нацелено на всю Центральную, Южную и Среднюю Азию. В краткосрочной перспективе, по оценкам все того же эксперта, эта организация хочет создать в Афганистане хаос и неопределенность. Через теракты они ставят под сомнение способность любой власти обеспечить безопасность населения.

Сейчас власть в Афганистане, за исключением Панджшерской долины, контролируют талибы. Поэтому, даже если в теракте погибли американские военные и теракт происходил у охраняемого США аэропорта, атаки подрывают авторитет талибов. Конечно, кто-то может поспекулировать, что теракт мог быть совершен в сговоре с талибами, ведь они поставили перед США ультиматум вывести войска до 31 сентября и выступают против вывоза своих граждан за границу. Однако создание хаоса в стране "Талибану" крайне невыгодно. Ведь все последние две недели движение всем своим видом показывало, что контролирует ситуацию в Афганистане.

Позабытому и разгромленному ИГ нужно было напомнить о себе и заодно утереть нос своему врагу. "Талибан" для ИГ – такой же враг, как и местное проамериканское правительство. В 2019 году талибы вместе с их противниками – ВС США и Афганистана – наносили удары по игиловцам. Причин у расхождений между ИГ и Талибана много. Во-первых, ИГ нацелено на так называемый "мировой Халифат", а "Талибан" – нет, причем сторонники ИГ считают талибов "грязными националистами". Во-вторых, у них идеологическая пропасть: талибы – сторонники школы деобанди, а ИГ – салафиты, то есть более радикальны. Боевики ИГ называют талибов "плохими мусульманами" из-за того, что талибы пошли на сделку с США, в результате чего американцы сейчас покидают Афганистан. Так что после окончательного ухода США новым властям в лице "Талибана" придется иметь дело с очень опасным соперником.

Хотя Байден угрожает возмездием ИГ, вряд ли американцы смогут что-то с ними сделать. 31 августа они уходят, и это решение окончательное и бесповоротное. Что будет после этой даты, сказать трудно. В целом, у талибов есть все возможности побороть ИГ, но террористы могут всегда скрыться в труднодоступных горных районах и пополнить свои ряды за счет недовольных новой властью. В крайнем случае игиловцы могут двинуться на север и попытаться раскачать стабильность в Средней Азии. Поэтому России надо укреплять военные связи не только со странами ОДКБ – Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном – но и с Узбекистаном и Туркменией.