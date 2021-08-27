Выход "Карабаха" в Лигу Конференций принес клубу почти 3 млн евро

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" заработал 2,9 млн евро (примерно 5,9 млн манатов) за выход в групповой этап Лиги Конференций УЕФА.

За каждую победу на групповом этапе "Карабах" сможет заработать 500 тыс евро (около 1 млн манатов), а за каждую ничью - 160 тыс евро (примерно 320 тыс манатов), передает Azerisport.com.

В том случае, если азербайджанская команда займет первое место в свой группе, то заработает 650 тыс евро, а если второе - 325 тыс евро.

