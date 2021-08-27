Число жертв теракта в Кабуле возросло до 170 человек

В результате взрывов у аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 170 человек, сообщает телекомпания CBS со ссылкой на Минздрав Афганистана.

Ранее в пятницу сообщалось, что жертвами теракта стали 110. В числе погибших 13 американских военнослужащих.

Число пострадавших в Кабуле составляет около 200, пишет корреспондент CBS в Афганистане в Twitter.

Накануне возле международного аэропорта в Кабуле произошли два взрыва - подорвался террорист-смертник, а также взорвался заминированный автомобиль.