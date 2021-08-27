Туристы в Северной Осетии должны иметь сертификат вакцинации или ПЦР-тест

Гостиницы, санатории и частные средства размещения туристов в Северной Осетии будут требовать у отдыхающих при заселении сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, такова рекомендация регионального Роспотребнадзора.

"Осуществлять прием и размещение граждан, прибывающих из других субъектов РФ, при условии предъявления ими сертификата о вакцинации от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста, выданного не ранее чем за три календарных дня до размещения", - сообщает пресс-служба регионального комитета по туризму.

Новое требование связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Северной Осетии.