Жителей России предупредили о заморозках в последние дни лета

В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки. Об этом говорится в экстренном предупреждении, размещенном на сайте Гидрометцентра.

В субботу, 28 августа, в Свердловской, Челябинской и Костромской областях ожидается до минус двух градусов. Похолодание прогнозируется также в Пермском крае и Карелии.

В Забайкальском крае 28-29 августа столбики термометров могут опуститься до минус трех. В Якутии ночная температура составит минус 2-5 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, заморозки продлятся до 29-30 августа.