Коронавирус приводит к новым заболеваниям у 55% пациентов

Ученые из Мичиганского университета в США установили, что многие пациенты, переболевшие коронавирусом, в последствии жалуются на проблемы с сердцем и легкими, пишет "Лента".

Исследователи проанализировали данные 253 пациентов (средний возраст 60 лет), лечивших коронавирус в больницах. После того, как курс лечения был завершен, практические все пациенты (85%) не почувствовали себя здоровыми, они месяцами страдали от постковида.

При этом около 55% переболевших коронавирусом в течение полугода впервые обнаружили у себя заболевание сердца или легких.

Около 25% людей сообщили, что продолжают страдать от кашля, 20% жалуются на учащенное или нерегулярное сердцебиение, 16% все еще иногда нуждается в использовании кислородного аппарата.