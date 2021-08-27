Коронавирус приводит к новым заболеваниям у 55% пациентов
Ученые из Мичиганского университета в США установили, что многие пациенты, переболевшие коронавирусом, в последствии жалуются на проблемы с сердцем и легкими, пишет "Лента".
Исследователи проанализировали данные 253 пациентов (средний возраст 60 лет), лечивших коронавирус в больницах. После того, как курс лечения был завершен, практические все пациенты (85%) не почувствовали себя здоровыми, они месяцами страдали от постковида.
При этом около 55% переболевших коронавирусом в течение полугода впервые обнаружили у себя заболевание сердца или легких.
Около 25% людей сообщили, что продолжают страдать от кашля, 20% жалуются на учащенное или нерегулярное сердцебиение, 16% все еще иногда нуждается в использовании кислородного аппарата.
Вестник Кавказа
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