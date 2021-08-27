Российские фехтовальщики стали первыми на Паралимпиаде в Токио
Российские шпажисты одержали победу над командой Китая со счетом 45:39 в финале командного турнира Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках.
В составе сборной России выступили Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев.
Стоит отметить, что Александр Кузюков является трехкратным чемпионом Европы и мира. Шабуров - четырехкратный чемпионом мира и Европы. Юсупов также становился первым на мировом и европейском первенствах.
Таким образом, в активе сборной ОКР девять наград высшего достоинства.
Вестник Кавказа
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