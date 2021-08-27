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Российские фехтовальщики стали первыми на Паралимпиаде в Токио

Российские фехтовальщики стали первыми на Паралимпиаде в Токио

Российские шпажисты одержали победу над командой Китая со счетом 45:39 в финале командного турнира Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках.

В составе сборной России выступили Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев.

Стоит отметить, что Александр Кузюков является трехкратным чемпионом Европы и мира. Шабуров - четырехкратный чемпионом мира и Европы. Юсупов также становился первым на мировом и европейском первенствах.

Таким образом, в активе сборной ОКР девять наград высшего достоинства.

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Вестник Кавказа

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