Российские фехтовальщики стали первыми на Паралимпиаде в Токио

Российские шпажисты одержали победу над командой Китая со счетом 45:39 в финале командного турнира Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках.

В составе сборной России выступили Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев.

Стоит отметить, что Александр Кузюков является трехкратным чемпионом Европы и мира. Шабуров - четырехкратный чемпионом мира и Европы. Юсупов также становился первым на мировом и европейском первенствах.

Таким образом, в активе сборной ОКР девять наград высшего достоинства.