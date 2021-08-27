В колледжах Казахстана 20% учебных дисциплин могут стать дистанционными
О том, как в новом учебном году будет организован образовательный процесс в колледжах Казахстана, рассказала вице-министр образования и науки республики Шолпан Каринова.
Всего в этом году в 795 колледжах будут обучаться около 470 тыс студентов, из них более 150 тыс - первокурсники.
"Проектная мощность колледжей позволяет обучать студентов в штатном формате, при этом разрешается проведение 20% учебных дисциплин дистанционно", - сообщила Каринова на брифинге в пятницу.
Очно должны проводиться лабораторные работы, практические занятия и производственная практика, подчеркнула он.
"Местными исполнительными органами обеспечивается доступ к информационным системам с учебным контентом", - добавила Каринова.
По ее словам, на 26 августа 99% педагогов в Казахстане получили вакцину, к 1 сентября вакцинированы будут 100% педработников.
Вестник Кавказа
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