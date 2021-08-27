В Ростове-на-Дону вынесли приговор помощнику террориста

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным жителя Кабардино-Балкарии Артура Чемкова. Его обвиняли в помощи террористу, сообщает пресс-служба суда.

"Установлено, что Чемков в марте 2019 года привез участника запрещенной в России террористической организации ИГИЛ на территорию садоводческого общества, расположенного в Кабардино-Балкарии, где совместно с ним в подвале одного из недостроенных зданий оборудовал тайник, в котором спрятал боеприпасы и взрывные устройства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что приговор вынесен по части 5 статьи 33, части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Пособничество участнику террористической организации"). Виновного приговорили к 11 годам лишения свободы.

В пресс-службе добавили, что ранее Чемков был осужден Баксанским районным судом Кабардино-Балкарии по части 1 статьи 223 ("Незаконное изготовление оружия"), части 1 статьи 222 ("Незаконный оборот оружия"), части 2 статьи 228 ("Незаконный оборот наркотиков") УК РФ. Ему было назначено наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима. Данный срок добавлен к новому.