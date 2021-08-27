Москву помоют шампунем к осени
В предстоящие выходные в Москве помоют дороги и тротуары со специальным средством, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", - рассказал он.
Мыть Москву будут 28 августа.
"Специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой", - пояснил Бирюков.
Осенью столицу еще несколько раз помоют со спецсредством, сделать это необходимо до наступления постоянных минусовых температур.
Вестник Кавказа
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