Москву помоют шампунем к осени

В предстоящие выходные в Москве помоют дороги и тротуары со специальным средством, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства", - рассказал он.

Мыть Москву будут 28 августа.

"Специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой", - пояснил Бирюков.

Осенью столицу еще несколько раз помоют со спецсредством, сделать это необходимо до наступления постоянных минусовых температур.