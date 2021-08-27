Главная » Новости

Уроженец Северной Осетии Хинчагов принес России "золото" Паралимпиады в толкании ядра

Уроженец Северной Осетии Хинчагов принес России &quot;золото&quot; Паралимпиады в толкании ядра

Российский лекгоатлет Альберт Хинчагов стал обладателем золотой медали Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Он показал результат 15,78 метра. Хинчагов выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Напомним, 24-летний уроженец Северной Осетии Альберт Хинчагов является чемпионом мира, Европы и России. С 2019 года легкоатлет входит в паралимпийскую сборную России.

1340 просмотров





    Вестник Кавказа

    в Instagram

    Подписаться



    Видео

    Новости



    Популярные



    Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
    Не показывать мне больше это
    Не показывать мне больше это
    Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!