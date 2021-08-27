Узбекистан готов помогать Афганистану продовольствием

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил в пятницу, что страна готова обеспечить поставки продуктов в Афганистан, если там будут стараться ради установления мира.

Мост через границу между Узбекистаном и Афганистаном может стать спасительным, подчеркнул Мирзиеев во время визита в Навоийскую область.

"Сейчас Афганистан нуждается в помощи, если они будут стараться ради мира, мы поможем им. Доставим поездами продукты питания, которые поступают от других стран, сами тоже внесем вклад", - сказал он.

Накануне мост "Термез - Хайратон", по которому проходит железная дорога в Мазари-Шариф был открыт для помощи Афганистану.