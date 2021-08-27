В России выделили почти 8 млрд рублей на выплаты врачам, участвующим в вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России получит 7,8 млрд рублей на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда правительства.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 6 844 049 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 112 035 жителей страны, умерли – 180 041.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом