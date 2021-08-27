Талибы разрешат афганцам покинуть страну

Представитель политофиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Катаре Сухейль Шахин заявил, что афганцы, у которых есть документы, смогут смогут выехать за пределы страны после открытия гражданской части аэропорта Кабула.

По словам Шахина, делегация талибов обсудила в Дохе ситуацию в Афганистане с французским переговорщиком Франсуа Ришье и другими дипломатами.

"Делегация исламского эмирата (так называют талибы Афганистан) подтвердила, что каждый афганец, у кого есть действительные документы, может выехать за границу, и всем афганцам будут предоставлены надлежащие условия для поездок после открытия гражданской части аэропорта", - написал он на своей странице в Twitter.

Шахин отметил, что талибы обсуждали с дипломатами ситуацию в кабульском аэропорту. По его словам, делегаты подчеркнули, что в Афганистане "установился мир", в школы вернулись учащиеся, а СМИ продолжают работу.