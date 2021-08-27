В Узбекистане запустили первую в стране солнечную электростанцию

В Узбекистане заработала первая в стране солнечная электростанция. Церемонию открытия посетил президент республики Шавкат Мирзиеев.

"Эта станция является первым большим шагом, можно сказать, первой ласточкой новой энергосистемы Узбекистана, знаменует собой начало совершенно нового этапа в развитии отрасли", - сказал глава государства.

По его словам, она будет вырабатывать 252 млн киловатт-часов электроэнергии в год. "Это позволит экономить 80 млн куб м природного газа и предотвратит выброс 160 тыс т парниковых газов в атмосферу", - цитирует Мирзиеева Podrobno.uz.

Напомним, строительства первой в Узбекистане солнечной электростанции началось в 2020 года. В ходе реализации проекта были освоены инвестиции на $110 млн и установлено 300 тыс солнечных панелей. Мощность станции составляет 100 мегаватт.