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Минздрав планирует привить от гриппа почти 88 млн россиян

Минздрав планирует привить от гриппа почти 88 млн россиян

В России в этом сезоне вакцинировать от гриппа собираются почти 88 млн человек, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Стратегией иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, утвержденной распоряжением правительства РФ, установлен целевой показатель вакцинации от гриппа до 60% общецелевой группы и до 75% для пациентов, отнесенных к группам риска. В соответствии с планом, вакцинацию от гриппа пройдут 87,7 млн россиян», - рассказали в ведомстве.

В некоторых регионах вакцинация от гриппа начнется уже в ближайшие дни.

В субъекты доставлено 54% вакцин от общего отгруженного объема.

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Вестник Кавказа

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