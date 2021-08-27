Русскоязычная синагога появилась в Тель-Авиве

В Тель-Авиве открылась первая русскоязычная синагога.

В ходе торжественной церемонии синагоги в районе Сарона была разрезана лента и на входе повешена мезуза с молитвой, пишет РИА Новости.

"Общинный дом - это "посольство" русскоязычного еврейства и открыто оно было русскоязычным еврейством, а не на деньги состоятельных людей, это народный проект и такого в Тель-Авиве еще не было", - рассказал раввин, основатель общины Jewish Point Йосеф Херсонский, который приехал на мероприятие из Москвы.

По его мнению, новая синагога станет площадкой для образовательных и творческих программ.

Также русскоязычные религиозные общины уже существуют в Иерусалиме и в Бат-Яме.