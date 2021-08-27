Путин обсудил с Совбезом последние события в Афганистане

В пятницу, 27 августа, состоялось совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ.

На заседании обсуждалась ситуация в Афганистане.

"Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнерами и обменяемся информацией об этих наших контактах. Поговорим по всему комплексу, в том числе по работе на дипломатическом, на военном, на гуманитарном направлении", - цитирует главу государства ТАСС.

Напомним, 15 августа радикальное движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.