Скорая и такси столкнулись на западе Москвы

В результате ДТП с участием такси и "скорой помощи" на западе Москвы пострадали два человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта произошло столкновение автомобиля скорой помощи и такси. По предварительным данным, пострадали два человека - водитель скорой и пассажирка такси", - заявил собеседник.

Отмечается, что после столкновения карета "скорой помощи" перевернулась.

В столичном управлении ГИБДД сообщили, что скорая двигалась по проспекту Вернадского на красный свет, а такси – по Университетскому проспекту. Травмы получили фельдшер и водитель "скорой помощи".