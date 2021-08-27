На Кубани прививку от гриппа получит 60% населения

В Краснодарском крае рассчитывают вакцинировать от гриппа около 60% населения.

"Всего в нынешнем эпидсезоне привить против гриппа планируется не менее 60% населения края", - сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Регион уже получил первую партию вакцины в 273 тыс доз.

Вакцинация бесплатна, прививку можно делать даже младенцам от 6 месяцев. Оптимальный срок вакцинации - сентябрь-ноябрь.

Между прививками от коронавируса и от гриппа лучше сделать перерыв в один месяц.