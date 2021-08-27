Дзюдоист принес Узбекистану первое золото на Паралимпиаде

На Паралимпиаде в Токио сборная команда Узбекистана завоевала первое золото.

Золотую медаль в поединке с испанцем Серхио Ибанеса выиграл дзюдоист Уткир Куронбаев. Он одержал победу принес в схватке в категории до 66 кг, сообщили в пресс-службе НОК Узбекистана.

В пятницу легкоатлетка Асила Мираёрова принесла Узбекистане первую серебряную медаль. Первая бронза была завоевана накануне - пловец Ислам Асланов вошел в тройку лучших на дистанции 100 метров баттерфляем.