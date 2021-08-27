Москва осудила теракты в Кабуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают террористическую атаку на Кабул.

"Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости об очень большом количестве погибших", - приводит его слова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, взрывы в Кабуле добавляют напряженности в самой стране.

"К сожалению, теракт подтверждает такие пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ (организация запрещена в РФ) и производная от ИГИЛ", - сказал он.

Песков подчеркнул, что в настоящее время все спецслужбы отслеживают ситуацию в Афганистане, прогнозируя различные варианты развития событий.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением в связи с событиями в Афганистане.

"Таких планов пока нет… Потому что, вы знаете, что Россия не является участницей возглавляемой США коалиции, которые были в последнее время там, в Афганистане, которые завершили вывод своих войск, что и спровоцировало подобную ситуацию", - пояснил Песков.

Теракт в Афганистане осудил также министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо он призвал ускорить содействие афганцам в создании инклюзивного переходного правительства.

"Афганистан по понятным причинам занял значительное место в наших дискуссиях. Мы присоединяемся к осуждению террористических актов, к соболезнованиям в адрес семей погибших и, конечно же, видим в этом дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам, чтобы они сформировали без дальнейших задержек инклюзивное переходное правительство с участием всех основных политических сил этой страны", - заявил он.

Глава ведомства также сожалеет, что не удалось реализовать договоренности Вашингтона с талибами (движение запрещено в РФ). По его словам, Москва была готова их поддержать.

"Мы были готовы поддержать те соглашения, которые американцы заключили с талибами и которые, к сожалению, выполнить не удалось, наверное, не только по причине позиции талибов", - добавил Лавров.