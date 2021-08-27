"Спартак" и "Локомотив" узнали своих соперников на групповом этапе Лиги Европы

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2021/22. По ее итогам своих соперников узнали московские "Спартак" и "Локомотив".

Так, "Спартак" сыграет в группе С против "Наполи", "Лестера" и варшваской "Легии". Соперниками "железнодорожников" в группе Е стали "Лацио", "Марсель" и "Галатасарай".

Состав всех групп выглядит следующим образом:

Группа А: "Лион" (Франция), "Рейнджерс" (Шотландия), "Спарта Прага" (Чехия), "Брондбю" (Дания)

Группа В: "Монако" (Франция), "ПСВ" (Нидерланды), "Реал Сосьедад" (Испания), "Штурм" (Австрия)

Группа C: "Наполи" (Италия), "Лестер" (Англия), "Спартак" (Россия), "Легия" (Польша)

Группа D: "Олимпиакос" (Греция), "Айнтрахт" (Германия), "Фенербахче" (Турция), "Антверпен" (Бельгия)

Группа E: "Лацио" (Италия), "Локомотив" (Москва), "Марсель" (Франция), "Галатасарай" (Турция)

Группа F: "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Лудогорец" (Болгария), "Мидтьюлланд" (Дания)

Группа G: "Байер" (Германия), "Селтик" (Шотландия), "Бетис" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия)

Группа Н: "Динамо" Загреб (Хорватия), "Генк" (Бельгия), "Вест Хэм" (Англия), "Рапид" (Австрия)