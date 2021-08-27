Жертвами теракта в Кабуле стали 110 человек

Число погибших в результате взрывов в Кабуле возросло до 110, сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Число пострадавших людей превышает тысячу.

Возле аэропорта Кабула, где толпятся люди, желающие улететь из Афганистана, накануне произошли два взрыва, ответственность за них взял на себя ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ).

"Талибан" (запрещено в РФ), захвативший власть в стране 15 августа, осудил теракт и намерен привлечь виновных к ответственности. Также талибы отметили, что территория на которой произошли теракты подконтрольна США, но Вашингтон не смог навести там порядок.