Шойгу заявил о необходимости создать систему защиты от пропаганды

Министр обороны Сергей Шойгу заявил на конференции "Армия и общество. Психологическая оборона" форума "Армия-2021", что необходимо создать систему защиты от пропаганды. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов", - приводит слова Шойгу ведомство.

По словам министра, враждебные центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ государства в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.