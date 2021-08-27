Главный эпидемиолог Грузии рассказал, как беременным оградить себя от COVID-19

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что вакцинация является единственным способом предотвратить коронавирус COVID-19 у беременных.

По словам главного эпидемиолога Грузии, Ассоциация акушеров-гинекологов и Центр по контролю заболеваний серьезно работают над проблемой смертности беременных.

"Один из способов предотвратить это - вакцинация беременных женщин. К сожалению, за эти два года, в течение которых есть пандемия, умерли, если я не ошибаюсь, 13 беременных женщин", - цитирует Гамкрелидзе "Грузия Online".

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 536 202 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 473 502 человека, умерли – 7101.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 214 млн, из них более 4,4 млн человек скончались.