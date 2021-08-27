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Хайко Маас посетит Узбекистан и соседние страны, чтобы обсудить Афганистан

Хайко Маас посетит Узбекистан и соседние страны, чтобы обсудить Афганистан

В воскресенье глава МИД Германии Хайко Маас намерен посетить три государства в Центральной Азии, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане.

Маас приедет в Узбекистан, Таджикистан и Пакистан. Он планирует обсудить с властями этих государств, как Германия может помочь соседним странам справиться с последствиями перемен в Афганистане.

"Речь будет идти также о том, как мы – международное сообщество – будем относиться к новым реалиям в Афганистане, на каких условиях мы будем готовы заключать договоренности с новым правительством", – отметил он.

Также главами МИД Германии посетит Турцию и Катар, эти страны, по ее мнению, "играют важную роль" в этом вопросе.

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Вестник Кавказа

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