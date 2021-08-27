Узбекистан вышел в лидеры на "АрМИ-2021"

В рамках Международных военных игр "АрМИ-2021" на полигоне "Фориш" проходит второй этап состязания "Армейская кухня".

На второй день участникам нужно было приготовить блюда из рыбы, а также напиток на 20 человек из выданных организаторами продуктов.

Повара из Узбекистана в этом состязании заняли первое место, набрав 190 баллов. Узбекские военные повара в этом состязании показали лучший результат, набрав 190 баллов. Россия в этом конкурсе получила 181 балл, на третьем месте расположилась Беларусь с результатом 159 баллов.

Стоит добавить, что узбекские повара были лучшими и во время приготовления мясных блюд. Их результат – 188 баллов.