Талибы предложили Турции управлять аэропортом Кабула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) предлагает Турции управление аэропортом Кабула.

"Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ, не приняли решение", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Эрдогана, решение не принято из-за вопроса безопасности воздушной гавани. "Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это. Так что на данный момент речи не идет о каком-либо решении по предложению талибов", - подчеркнул он.

Чтобы Анкара взяла на себя управление аэропортом Кабула необходимы соответствующие условия, отметил Эрдоган.

Контакты Анкары с талибами возможны при наличии повода и желания. "Никто не вправе нам указывать, с кем говорить, а с кем нет", - предупредил турецкий лидер.

Турция продолжает эвакуацию своих военных и гражданских из Афганистана. "Люди вывозятся самолетами в Исламабад, а оттуда, кто хочет, летит "Турецкими авиалиниями" домой", - пояснил Эрдоган.