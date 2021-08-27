В Грузии осудили теракт в Кабуле

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и военных в результате теракта в Кабуле. Сообщение опубликовано на странице главы государства в Twitter.

"Я решительно осуждаю террористический акт в Кабуле и выражаю свое сожаление по поводу гибели афганских мирных жителей и военнослужащих США. Процесс эвакуации должен продолжиться мирно. Грузия продолжит поддерживать тех, кто осуществляет процесс эвакуации, и выражать солидарность против насилия", – написала она.

Слова сочувствия также выразил глава МИД Турции Давид Залкалиани, назвав произошедший теракт в Кабуле "гнусным".

"Я решительно осуждаю гнусный теракт в аэропорту Кабула. Мои искренние соболезнования семьям жертв, в том числе погибшим военным США. Грузия вместе с международным сообществом борется с терроризмом, чтобы положить конец насилию и хаосу в Афганистане и за его пределами", – написал министр иностранных дел Грузии в Twitter.

Ранее правительство Грузии заявило, что страна примет эвакуированных сотрудников миссий международных организаций в Афганистане.