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Армия Пакистана открыла огонь по афганским беженцам на границе

Армия Пакистана открыла огонь по афганским беженцам на границе

Вооруженные силы Пакистана открыли огонь по группе беженцев из Афганистана, которые нелегально пытались проникнуть в страну. В результате погибли три человека, еще пять пострадали.

Инцидент произошел утром 27 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в рядах талибов (организация запрещена в России).

Уточняется, что группа беженцев проникал на территорию Пакистана по грунтовой дороге рядом с КПП Торкхам на северо-западе Пакистана.

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Вестник Кавказа

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