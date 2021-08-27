Армия Пакистана открыла огонь по афганским беженцам на границе

Вооруженные силы Пакистана открыли огонь по группе беженцев из Афганистана, которые нелегально пытались проникнуть в страну. В результате погибли три человека, еще пять пострадали.

Инцидент произошел утром 27 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в рядах талибов (организация запрещена в России).

Уточняется, что группа беженцев проникал на территорию Пакистана по грунтовой дороге рядом с КПП Торкхам на северо-западе Пакистана.