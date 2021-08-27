Сентябрь на Кубани начнется с дождей и похолодания

Погода на Кубани изменится вечером 31 августа, пойдут дожди, станет прохладно, сообщается в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На регион из Европы идут фронтальные разделы, они принесут дожди и холод. "1 сентября в Краснодарском крае ожидаются дожди, местами - сильные. Температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. В предгорных районах будет еще прохладнее", - предупредила ведущий синоптик Центра Вилия Тукаева.

По прогнозам синоптиков, дожди приведут к дальнейшему понижению температуры воздуха, ненастная погода задержится на Кубани до конца первой недели сентября.