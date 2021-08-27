Выросло число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане

Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до девяти, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики. Уточняется, что четыре человека считаются пропавшими без вести.

"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время личность погибших устанавливается.