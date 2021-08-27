В Узбекистане вакцинацию от коронавируса хотят проводить с помощью помидоров

Вакцину против коронавируса поместили в томаты специалисты Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана.

Съедобная вакцина разрабатывается с января, препарат вводят в помидоры и огурцы - овощи, которые едят свежими.

"Мы ввели в клетку растения коронавирус путем клонирования. После того как пациент съедает "вакцинированный помидор", он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела", - рассказали ученые, сообщили в передаче Zamon на канале Sevimli.

Отмечается, что над созданием съедобных вакцин также работают в России и Канаде, уже завершены клинические исследования препаратов на основе молочных и овсяных продуктов.