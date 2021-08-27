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В Черном море прошли масштабные учения береговой охраны Грузии

В Черном море прошли масштабные учения береговой охраны Грузии

Департамент береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии провел масштабные учения в Черном море. Об этом сообщили в самом ведомстве.

В учениях участвовали 100 офицеров подразделения, 3 охранных корабля и 5 патрульных катеров.

В ходе учений отрабатывались военно-морские тактические маневры (PASSEX) и учебная стрельба по надводным целям из стационарного вооружения судов, передает "Грузия Online".

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