В Черном море прошли масштабные учения береговой охраны Грузии

Департамент береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии провел масштабные учения в Черном море. Об этом сообщили в самом ведомстве.

В учениях участвовали 100 офицеров подразделения, 3 охранных корабля и 5 патрульных катеров.

В ходе учений отрабатывались военно-морские тактические маневры (PASSEX) и учебная стрельба по надводным целям из стационарного вооружения судов, передает "Грузия Online".