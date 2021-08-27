Таиланд открыл Пхукет и Самуи для вакцинированных "Спутником V"

Власти Таиланда разрешили прибытие без карантина на острова Пхукет и Самуи туристам, привитым российским "Спутником V".

"Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина", - сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов, пишет ТАСС.

Генконсул уточнил, что для въезда в Таиланд в рамках указанных программ нужно оформить разрешение на въезд в посольстве страны.

"Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня", - заявил Соснов.