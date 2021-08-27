Авария унесла три жизни на Ставрополье

Три человека погибли в результате аварии на дороге Изобильный-Рыздвяный, где произошло столкновение двух легковых авто.

Согласно предварительной версии, водитель одной из легковушек на высокой скорости не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем "Лада".

В результате два человека погибли и двое получили ранения, сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России. На месте работают сотрудники дорожной полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.