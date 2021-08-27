Жителей Тбилиси начнут прививать от коронавируса в автобусах

В автобусах Тбилиси теперь можно сделать прививку от коронавируса COVID-19. Соответствующий проект запустил Минздрав Грузии совместно со столичной мэрией.

Согласно проекту, в пассажирских автобусах организовано прививочное место, а бригады вакцинации Республиканской больницы будут осуществлять вакцинацию в соответствии с установленными правилами. Граждане получат услугу без предварительной регистрации.

Привиться можно будет вакцинами Sinovac, Sinopharm и Pfizer. Процесс иммунизации начнется на Варкетили, Глдани и Вокзальной площади, передает "Грузия Online".

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 536 202 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 473 502 человека, умерли – 7101.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 214 млн, из них более 4,4 млн человек скончались.