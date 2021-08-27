Азербайджан завоевал три золотых медали на Паралимпиаде в Токио за один час

Представители Азербайджана Раман Салех и Вугар Ширинли завоевали золотые медали на Паралимпийских играх в Токио.

Салех стал паралимпийским чемпионом, опередив всех своих соперников в плавании на спине на дистанции 100 метров.

Ширинли принес Азербайджану золото в дзюдо. В финале он взял вверх над представителем Казахстана Ануаром Сарыевым.

Ранее первое золото на Паралимпиаде в Токио Азербайджану принесла дзюдоистка Шахана Гаджиева, одолев в финале спортсменку из Франции Сандрин Мартин.

Таким образом, сборная Азербайджана за один час завоевала три золотых медали Паралимпийских игр в Токио. В активе азербайджанской команды теперь четыре медали.