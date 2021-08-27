В Сочи спасли заблудившуюся пару из Тульской области

В ночь на 27 августа пара туристов отправилась в поход в лес в районе села Волконка Лазаревского района Сочи. В какой-то момент они сошли с тропы и заблудилась.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС России сообщили, что в ведомство поступил сигнал от девушки. Она рассказала, что они с молодым человеком заблудились и не могут выйти из леса.

Спасатели созвонились с туристами, запросили у них данные геолокации и выехали в предполагаемый квадрат поиска, отметили в ведомстве.

Сотрудники отряда нашли заблудившуюся пару и вывели из леса в поселок Солоники, медицинская помощь туристам не понадобилась.