Главная » Новости

Пашинян: Армения оценит сигналы Турции по установлению мира

Пашинян: Армения оценит сигналы Турции по установлению мира

Армения получила положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе, заявил глава правительства республики Никол Пашинян.

"Возвращаясь к повестке установления мира в регионе, я должен сказать, что мы получили некоторые позитивные публичные сигналы из Турции. Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами", - приводит слова премьера Армении ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна предпримет необходимые шаги по установлению мира, "если Армения воспользуется этим шансом".

1295 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!