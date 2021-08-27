Пашинян: Армения оценит сигналы Турции по установлению мира

Армения получила положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе, заявил глава правительства республики Никол Пашинян.

"Возвращаясь к повестке установления мира в регионе, я должен сказать, что мы получили некоторые позитивные публичные сигналы из Турции. Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами", - приводит слова премьера Армении ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна предпримет необходимые шаги по установлению мира, "если Армения воспользуется этим шансом".