Число жертв коронавируса в России превысило 180 тысяч

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 19,5 тыс случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 509 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 364 (7%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев заражения в Москве - 1 509, в Петербурге - 1 395, в Московской области - 786. В Ставропольском крае - 360 новых случаев, в Крыму - 329, в Краснодарском крае - 251, в Дагестане - 190, в Чечне - 145, в Кабардино-Балкарии - 87, в Северной Осетии - 70, в Ингушетии - 69, в Адыгее - 60, в Карачаево-Черкесии - 50.

Суточный прирост составил 0,29%, общее число инфицированных в России достигло 6 844 049 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 19 217 человек, за весь период - 6 112 035 человек.

Умерли за сутки 798 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии 180 041 человек.