Названы самые популярные российские направления этим летом

Самыми популярными по России перелетами этим летом стали Москва - Сочи и обратно, а также Петербург - Сочи, сообщается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Почти 25% всех бронирований перелетов связаны с Москвой, также в этом году популярность набрал Калининграда - продается на 40% больше билетов, чем в прошлом году. Спрос на перелеты в Симферополь этим летом значительно упал, отмечают аналитики.

На поездах россияне чаще всего ездят в Москву, Петербург, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

"Лето 2021 года показало, как поменялись предпочтения россиян в плане выбора отпускных направлений. Если в допандемийные годы в число популярных городов, куда летали клиенты сервиса, зачастую попадали заграничные - Ереван, Анталия, города Испании и Франции - то сейчас спрос, конечно, сильно перераспределился на отечественные курорты", - констатировали в пресс-службе OneTwoTrip.